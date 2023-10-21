ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Все они недалеко друг от друга ушли - все они демагоги, болтуны, истерички, инфантильные переростки, бла-бла-бла.
Демагоги, болтуны, истерички
Комментарии
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Alex Nемо
Вот вам прекрасный образец двойных стандартов. Поскольку если вы поддерживаете Украину, то, по своей же логике, вы ОБЯЗАНЫ поддержать Хамас. Почему? Украина небольшое государство на которое "напало" большое и сильное государство, точно также как и Палестина небольшое государство 30% территории которого незаконно (согласно ООН!) оккупировано Израилем. Ну таки по вашей же логике Израиль нужно обложить санкциями по самые дальше не могу, отрезать от финансовой мировой системы и поднять шум на весь мир о незаконности его действий и требовать освобождения из под оккупации незаконно захваченных земель Палестины! И уж точно убрать все свои посольства из Иерусалима.
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