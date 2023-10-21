Демагоги, болтуны, истерички

Alex Nемо

Вот вам прекрасный образец двойных стандартов. Поскольку если вы поддерживаете Украину, то, по своей же логике, вы ОБЯЗАНЫ поддержать Хамас. Почему? Украина небольшое государство на которое "напало" большое и сильное государство, точно также как и Палестина небольшое государство 30% территории которого незаконно (согласно ООН!) оккупировано Израилем. Ну таки по вашей же логике Израиль нужно обложить санкциями по самые дальше не могу, отрезать от финансовой мировой системы и поднять шум на весь мир о незаконности его действий и требовать освобождения из под оккупации незаконно захваченных земель Палестины! И уж точно убрать все свои посольства из Иерусалима.