Вертикальный коридор» расширяется: Украина, Молдова и Словакия присоединяются к европейской газотранспортной схеме Татьяна МарковаТри страны присоединились к инициативе по созданию коридора для транспортировки природного газа между Грецией и странами, расположенными к ее северу.
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