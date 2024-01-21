Вертикальный коридор» расширяется: Украина, Молдова и Словакия присоединяются к европейской газотранспортной схеме Татьяна МарковаТри страны присоединились к инициативе по созданию коридора для транспортировки природного газа между Грецией и странами, расположенными к ее северу.