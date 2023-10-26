Джигитов-лихачей и боевых с аула будет некому защищать: Русские объединились и нанесли первый удар по "решалам" из диаспор

Сначала надо проверить каким образом многие из них стали гражданами РФ. Тогда и те кто их покрывает во власти на местах станут известны.

Мельников Александр

Граждане России согласно закону ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161195/e1e889b658c74a193afab05194a2132b1132163b/ имеют право создавать добровольные дружины для охраны общественного порядка. Так что граждане России могут себя защищать соблюдая закон и будучи защищены самим Законом. Вот когда и если сами граждане объединятся и будут действовать, тогда и только тогда мигранты почувствуют шило в своей заднице. Можно купить, чиновника, полицейского, но нельзя купить весь народ. Но действовать надо только в рамках закона, и никак иначе.