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62ИНФО | Новости Рязани

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Мэр Рязани Виталий Артемов в зоне СВО вручил награды бойцам

Мэр Рязани Виталий Артемов в зоне СВО вручил награды бойцам

Глава администрации города передал фронтовикам грузы, которые собрали для них в Рязани. "Передали бойцам 387 и 1044 полка, выполняющим боевые задачи в Запорожской и Херсонской области, необходимое снаряжение: рации, коптеры, продукты питания, стройматериалы, детские подарки и рисунки", - рассказал Артемов в своем Телеграм-канале.

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