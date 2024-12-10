Мэр Рязани Виталий Артемов в зоне СВО вручил награды бойцам

Глава администрации города передал фронтовикам грузы, которые собрали для них в Рязани. "Передали бойцам 387 и 1044 полка, выполняющим боевые задачи в Запорожской и Херсонской области, необходимое снаряжение: рации, коптеры, продукты питания, стройматериалы, детские подарки и рисунки", - рассказал Артемов в своем Телеграм-канале.