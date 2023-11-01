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США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон

США проведут испытательный запуск МБР Minuteman III - Пентагон

Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, призванный продемонстрировать надёжность системы стратегического сдерживания США, состоится 1 ноября с военной базы в Калифорнии.

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