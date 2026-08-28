Путину на нижегородском автокластере показали "Газель NN" новой модификации

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Линейка автомобилей "Газель NN" новой модификации была представлена президенту России Владимиру Путину на автомобильном кластере в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.
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