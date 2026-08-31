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Лед тронулся: олимпийская чемпионка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа в день тишины перед выборами

Лед тронулся: олимпийская чемпионка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа в день тишины перед выборами

Фигуристка Медведева вышла замуж за хореографа Гайнутдинова Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева официально стала супругой танцовщика и постановщика Ильдара Гайнутдинова.

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