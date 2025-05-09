Ученые нашли способ блокировать накопление жира без потери мышц Об этом сообщает "Рамблер"

Авторы исследования уже работают над созданием молекулы, способной подавлять активность гена Группа ученых из Института Вейцмана сделала важный шаг в направлении создания лекарства, которое может предотвратить ожирение без вреда для мышц — отключение белка MTCH2, прозванного Mitch, в мышечной ткани человека запускает активное сжигание жира и мешает образованию новых жировых клеток.