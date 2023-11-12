WP: координатором атаки на «Северные потоки» был украинский полковник Червинский Роман Червинский руководил командой из шести человек, которые арендовали яхту для подрыва газопроводов; он исполнял приказы чиновников, которые подчинялись главкому ВСУ, пишут WP и Spiegel.
Украинского полковника назвали координатором атак на «Северные потоки»
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну, конечно же, что этот "агнец на заклание" мог ещё заявить, кроме как: "подобные предположения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований»". Но ведь об этом говорится в совместном расследовании The Washington Post и Der Spiegel. При этом издания ссылаются на украинских и европейских чиновников и другие источники. Ну и при чём здесь "российская пропаганда"?
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