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Страна и люди

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Украинского полковника назвали координатором атак на «Северные потоки»

Украинского полковника назвали координатором атак на «Северные потоки»

WP: координатором атаки на «Северные потоки» был украинский полковник Червинский Роман Червинский руководил командой из шести человек, которые арендовали яхту для подрыва газопроводов; он исполнял приказы чиновников, которые подчинялись главкому ВСУ, пишут WP и Spiegel.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну, конечно же, что этот &quot;агнец на заклание&quot; мог ещё заявить, кроме как: &quot;подобные предположения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований»&quot;. Но ведь об этом говорится в совместном расследовании The Washington Post и Der Spiegel. При этом издания ссылаются на украинских и европейских чиновников и другие источники. Ну и при чём здесь &quot;российская пропаганда&quot;?
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