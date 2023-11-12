Украинского полковника назвали координатором атак на «Северные потоки»

НП

Наталья Павлова

Ну, конечно же, что этот "агнец на заклание" мог ещё заявить, кроме как: "подобные предположения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований»". Но ведь об этом говорится в совместном расследовании The Washington Post и Der Spiegel. При этом издания ссылаются на украинских и европейских чиновников и другие источники. Ну и при чём здесь "российская пропаганда"?