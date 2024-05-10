Ура! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами. Медаль мне (можно деньгами).
Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг
Комментарии
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Анатолий Витушкин
А как с менталитетом населения кандидатов на вступление? Кто перестроит их мозги, в которые существующей системой воспитания уже заложено презрение к русским и необходимостью убивать "неверных"? Нет, господа умники, вначале созрейте для жизни в России, а потом мы посмотрим.
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8 час.
Александр Денисов
Акуеть, какой умный... Вот сам к себе на содержание и забирай любой аул...
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5 час.
Анатолий Витушкин
не отошел после праздника? или не тот язык изучал, коль смысл не понимаешь?
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5 час.
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