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СССР-Россия

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Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Ура! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами. Медаль мне (можно деньгами).

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
А как с менталитетом населения кандидатов на вступление? Кто перестроит их мозги, в которые существующей системой воспитания уже заложено презрение к русским и  необходимостью убивать &quot;неверных&quot;? Нет, господа умники, вначале созрейте для жизни в России, а потом мы посмотрим.
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8 час.
Александр Денисов
Акуеть, какой умный... Вот сам к себе на содержание и забирай любой аул...
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5 час.
Анатолий Витушкин
не отошел после праздника? или не тот язык изучал, коль смысл не понимаешь?
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5 час.

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