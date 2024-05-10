Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Анатолий Витушкин

А как с менталитетом населения кандидатов на вступление? Кто перестроит их мозги, в которые существующей системой воспитания уже заложено презрение к русским и необходимостью убивать "неверных"? Нет, господа умники, вначале созрейте для жизни в России, а потом мы посмотрим.