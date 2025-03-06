Вот эти западные деятели совместно с американскими военными как начнут свои военные учения, так люди, бедные, уже не знают, куда бежать! Нет, хотят-то американские военные, как лучше, это понятно, а вот получается у них, как всегда.
Ошибка в Южной Корее
Комментарии
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Игорь Егоров
Южная Корея на фоне как одного из Восточных драконов выглядит явно обескураживающей, утюжить свою территорию авиабомбами в пылу учений довольно странно.
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20 час.
Ирина52
Быть другом США куда опаснее, чем врагом. Проверено в России 1985-2000.
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19 час.
Владимир Алтайцев
Так генерал-майор Едрихин (Вандам) ещё в начале 20-го века сказа: - " Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними" Россия сполна хлебнула за 2 века этой "дружбы"
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9 час.
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