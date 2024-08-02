🇷🇺 Глава Крыма поздравил всех причастных с Днём ВДВ Этот праздник давно перешагнул профессиональные границы и стал действительно народным, отметил Глава РК Сергей Аксёнов.
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🇷🇺 Глава Крыма поздравил всех причастных с Днём ВДВ Этот праздник давно перешагнул профессиональные границы и стал действительно народным, отметил Глава РК Сергей Аксёнов.