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Мощный графеновый обогреватель, вентиляция, свет и стерилизация с эффективностью 99,9% — и всего за 130 долларов. Xiaomi Mijia Smart Bathroom Heater 2C вышел в Китае

Мощный графеновый обогреватель, вентиляция, свет и стерилизация с эффективностью 99,9% — и всего за 130 долларов. Xiaomi Mijia Smart Bathroom Heater 2C вышел в Китае

Прибор включается сам, как только человек входит в помещение Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Bathroom Heater 2C — потолочную климатическую систему для ванной, которая объединяет обогрев, вентиляцию, освещение и обеззараживание воздуха.

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