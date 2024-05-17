Кладоискателей лишили сокровищ на миллиарды рублей. Как они нашли 60 тонн серебра и потеряли все из-за козней соперников

Суд отказал фирме Argentum Exploration в праве на сокровища с затонувшего судна Британский Верховный суд вынес решение по делу о 60 тоннах серебра, которые кладоискатели из фирмы Argentum Exploration подняли с затонувшего судна времен Второй мировой войны.
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