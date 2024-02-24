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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи

На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи

По словам депутата Гончаренко, Киеву не хватает поддержки союзников Украина готова воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей на стороне США, заявил в беседе с CNN депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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