В Амурской области произошло массовое ДТП

Серьезная авария произошла на федеральной трассе "Амур" в Амурской области. В результате ДТП два человека погибли, ещё трое с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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