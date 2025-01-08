Танкисты поразили замаскированное орудие ВСУ под Часовым Яром

Танкисты Южной группировки войск при взаимодействии с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) поразили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часов-ярском направлении.
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