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«Крипта» будет играть в России роль еще одной валюты

Правительство и Банк России договорились о режиме обращения криптовалют. Правительство и Банк России пришли к соглашению о будущем режиме обращения криптовалют в России: криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов (ЦФА).

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