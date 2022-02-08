«Крипта» будет играть в России роль еще одной валюты

Правительство и Банк России договорились о режиме обращения криптовалют. Правительство и Банк России пришли к соглашению о будущем режиме обращения криптовалют в России: криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов (ЦФА).
Правительство и Банк России договорились о режиме обращения криптовалют. Правительство и Банк России пришли к соглашению о будущем режиме обращения криптовалют в России: криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов (ЦФА).
Свежие комментарии