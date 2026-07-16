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Регионы России

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Родственники колумбийских наёмников требуют жёстких мер против вербовки в ВСУ

Родственники колумбийских наёмников требуют жёстких мер против вербовки в ВСУ

Родственники колумбийских наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), обратились к правительству Колумбии с призывом принять жёсткие меры против рекрутинга граждан.

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