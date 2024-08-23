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Под Новосибирском задержали организаторов незаконной миграции

Под Новосибирском задержали организаторов незаконной миграции

Полицейские Новосибирской области задержали двух местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции.

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