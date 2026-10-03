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Царьград

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Виновный в смерти МотоТани не раскаялся и не возместит ущерб семье

Виновный в смерти МотоТани не раскаялся и не возместит ущерб семье

Суд приговорил его к 2 годам 11 месяцам лишения свободы.Онур Обут, осуждённый в Турции за смерть русской байкерши Татьяны Озолиной, не признал свою вину, не раскаялся и отказался возмещать моральный и материальный ущерб её родным.

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