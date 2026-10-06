Второй коррупционер за три года: Парк "Патриот" превратили в "кормушку"?

В Москве прошло задержание главы парка "Патриот" по подозрению во взяточничестве. Это уже второй случай за три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев и Вашингтон ...
- Профессор Фельдма...
- Катасонов подвёл ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым