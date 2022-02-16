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Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и заслушал доклад командующего российскими войсками в Сирии Романа Бердникова.

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