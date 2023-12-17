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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин – один из 2 игроков «Питтсбурга» не в минусе по полезности при 0:7 от «Торонто». У него 6 минут штрафа в матче

Россиянин и его партнер Райлли Смит стали единственными игроками «Питтсбурга» с нейтральной полезностью по итогам матча регулярного чемпионата с «Лифс».

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