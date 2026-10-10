Эвакуация в суде Москвы сорвала допрос по делу Федотовой на 1,9 млрд

Слушание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой прервали 9 октября, когда в московском суде, откуда по видеосвязи должна была давать показания замдиректора департамента Минфина Дарья Хворостухина, сработала сигнализация и началась эвакуация.