Русская весна

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Байден поручил выставить на продажу миллионы баррелей нефти из стратегического резерва

Байден поручил выставить на продажу миллионы баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.

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