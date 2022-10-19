Байден поручил выставить на продажу миллионы баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.
Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.
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