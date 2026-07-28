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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» не продаст Винисиуса. Клуб уверен, что вингер продлит контракт

Винисиус Жуниор не покинет « Реал » в это трансферное окно, сообщает Sky Sports.  Мадридский клуб не намерен продавать бразильца и уверен, что он согласится подписать новый контракт.

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