Пять обязательных дел, пять примет и пять запретов в Покровскую родительскую субботу 7 октября 2023 года — женщинам нужно принарядиться

Пять обязательных дел, пять примет и пять запретов в Покровскую родительскую субботу 7 октября 2023 года Покровская родительская суббота — это особый день в православном календаре, посвященный поминовению усопших.
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