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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангелина Мельникова: «Думаю, еще на ближайшие пару лет точно останусь в гимнастике. Не знаю, на каком уровне»

– Будете пытаться выступать еще один олимпийский цикл с расчетом, что нас разбанят к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе? – Ох, это на самом деле сложно загадывать еще на четыре года.

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