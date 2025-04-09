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Российские телевизоры оказались никому не нужны

Российские телевизоры оказались никому не нужны

Воронежский завод «Квант» остановил выпуск телевизоров российского бренда Irbis во всех вариантах. Об этом со ссылкой на письмо гендиректора предприятия Михаила Етонова участникам рынка сообщает «Коммерсантъ».

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