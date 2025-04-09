Российские телевизоры оказались никому не нужны

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Воронежский завод «Квант» остановил выпуск телевизоров российского бренда Irbis во всех вариантах. Об этом со ссылкой на письмо гендиректора предприятия Михаила Етонова участникам рынка сообщает «Коммерсантъ».