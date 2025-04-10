Азербайджан и Китай будут сотрудничать в области оборонной промышленности

Азербайджан и Китай начинают диалог о сотрудничестве в оборонной промышленности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международного форума «К новому мировому порядку», который проходит в Баку.
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