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Автомобиль сгорел дотла в Кондопоге

В карельском городе пожарные пытались спасти транспортное средство, но шансов не было В четверг в 15 часов 56 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возле дома на улице Кондопожской горит автомобиль.

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