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Сатановский: Интересно, что делала бы Англия, если бы её эсминец потопили

Сатановский: Интересно, что делала бы Англия, если бы её эсминец потопили

О провокации англичан в водах близ Крыма 23 июня, когда натовский эсминец Defender углубился на 3 км в воды России, свою точку зрения высказал российский востоковед и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

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evgeny danilov
Да ничего. Просто опять санкции.

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