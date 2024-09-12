Михаил Дорожкин: Гурченко всё время мне пыталась что-то подарить

Известный актёр рассказал о самых сложных ситуациях в своей работе Михаил Дорожкин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Московский роман», «Чернобыль», «Тень саламандры».
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