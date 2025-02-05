Карелия попросит правительство РФ снизить плату за электроэнергию

Артур Парфенчиков поручил подготовить обращение в правительство России о снижении платы за электроэнергию для жителей Карелии В связи с принятым на федеральном уровне решением о сокращении диапазонов потребления электрической энергии в Карелии более 1 500 потребителей попали в самый дорогой — 3 ….
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