Росстат: разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей РФ снизилась в 9 раз

Неравенство между богатыми и бедными российскими семьями сократилось. Об этом свидетельствуют результаты "Выборочного наблюдения доходов населения и участи в социальных программах", размещенного на сайте Федеральная служба государственной статистики (Росстата).
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