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«Воодушевление» и «обеспокоенность»: западные СМИ — о реакции американцев на политику Трампа в переходный период

«Воодушевление» и «обеспокоенность»: западные СМИ — о реакции американцев на политику Трампа в переходный период

Западные СМИ пишут о том, как американцы оценивают политику Трампа в переходный период. The New York Post приводит данные опроса, согласно которому большинство жителей США поддерживают действия избранного президента и с оптимизмом смотрят в будущее.

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