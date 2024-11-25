«Воодушевление» и «обеспокоенность»: западные СМИ — о реакции американцев на политику Трампа в переходный период

Западные СМИ пишут о том, как американцы оценивают политику Трампа в переходный период. The New York Post приводит данные опроса, согласно которому большинство жителей США поддерживают действия избранного президента и с оптимизмом смотрят в будущее.
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