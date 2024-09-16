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Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода.В своем Telegram-канале он рассказал, что ВСУ начали обстрел города Белгорода, поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения.

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