Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода.В своем Telegram-канале он рассказал, что ВСУ начали обстрел города Белгорода, поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения.
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