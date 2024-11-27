В РФ успешно испытали инновационную систему защиты от ударов БПЛА

В РФ разработана и успешно испытана инновационная система защиты объектов от атак ударных дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы одного из институтов, специализирующихся на вопросах безопасности.
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