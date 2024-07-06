СК расследует сообщение NYT об убийстве российского пленного

Расследование информации, появившейся в американской газете New York Times, о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного проведет СК РФ, сообщает 6 июля пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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