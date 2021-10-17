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«Водоканал» отчитался об устранении аварии и начале подачи воды в Курортном районе. Часть местных жителей сообщает, что воды в домах всё еще нет

«Водоканал» сообщил о ликвидации аварии в Сестрорецке и начале подачи воды в дома. Но некоторые жители сообщают, что воды у них до сих пор нет.

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