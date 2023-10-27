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13 мест в Выборге с координатами, откуда вы должны привезти фото

13 мест в Выборге с координатами, откуда вы должны привезти фото

Фото-визитки города. Всегда есть что добавить, или убавить. Но я выделила именно их 1. Выборгский замок со всех сторон {{uslider|11963|36052}} Выборгский замок можно сфотографировать с разных ракурсов - кому как больше нравится.

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