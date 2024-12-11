Информационно-психологическая война в рамках СВО: стратегия и тактика противников России С момента начала спецоперации и даже немного раньше в российских университетах занялись осмыслением происходящих в обществе процессов и попыток влиять на них извне.
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