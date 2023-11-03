На сей раз очевидное озвучил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек*Он поведал о том, что «Северные потоки» взорвали США, – взорвали, чтобы экономику ФРГ и Европы сделать, скажем мягко, менее конкурентоспособной.
Германию овцой повели на убой, а она подчинилась – Евродепутат
Комментарии
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Natalija Osminina
Прежде всего он идейный предатель. Он же говорил, что всю жизнь мечтал уничтожить СССР.В этом была его миссия.
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3 д.
Владимир Негода
и прописать в Конституции , что президентом России может только Русский !
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3 д.
Natalija Osminina
Это вряд ли возможно. Чистый русских вообще не найдешь, где-то в поколениях кровь какая-то намешалась. Как минимум украинская или белорусская. Вот и будет оппозиция выискивать где и как)))
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3 д.
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