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Германию овцой повели на убой, а она подчинилась – Евродепутат

Германию овцой повели на убой, а она подчинилась – Евродепутат

На сей раз очевидное озвучил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек*Он поведал о том, что «Северные потоки» взорвали США, – взорвали, чтобы экономику ФРГ и Европы сделать, скажем мягко, менее конкурентоспособной.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Прежде всего он идейный предатель. Он же говорил, что всю жизнь мечтал  уничтожить СССР.В этом была его миссия.
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3 д.
Владимир Негода
и прописать в Конституции , что президентом России может только Русский !
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3 д.
Natalija Osminina
Это вряд ли возможно. Чистый русских вообще не найдешь, где-то в поколениях кровь какая-то намешалась.  Как минимум украинская или белорусская. Вот и будет оппозиция выискивать где и как)))
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3 д.

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