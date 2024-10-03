Вице-мэр Ракова рассказала о сохранении высокого спроса на рынке труда на выпускников колледжей

Количество бюджетных мест для учеников 9 класса увеличено в 2 раза По словам заммэра Москвы по вопросам социальной развития Анастасии Раковой, примерно три четверти всех вакансий столицы требуют от соискателей наличия среднего профессионального образования.
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