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Трутнев: поставки самолетов Ан-2 с отечественным двигателем начнутся с 2028 года

Трутнев: поставки самолетов Ан-2 с отечественным двигателем начнутся с 2028 года

Эрик Романенко/ТАСС Россия начнет поставки модернизированных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 в 2028 году.

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