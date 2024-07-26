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Петербургский дневник

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Врач Баркулова перечислила плюсы отказа от алкоголя

Врач Баркулова перечислила плюсы отказа от алкоголя

Специалист рассказала, что происходит с организмом без спиртного Врач-терапевт Анна Баркулова в интервью «Вечерней Москве» объяснила, что происходит, когда вы бросаете пить, и как организм реагирует на отказ от алкоголя.

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Комментарии
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А
Алексей
После ста грамм коньяка вечером,утром я бодр,весел,и отлично себя чувствую.Врач Баркулова терапевт,вот пусть и занимается своим делом.
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15 час.

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