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Пронедра

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Правительство РФ обсуждает снижение цены отсечения на нефть до 50 долларов

Правительство РФ обсуждает снижение цены отсечения на нефть до 50 долларов

Российские власти готовят более серьезную перенастройку бюджетного правила, чем предполагалось ранее.

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