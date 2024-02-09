Рогов: ВСУ, предварительно, ударили по церкви и школе в селе Зеленополь

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, Вооружённые силы Украины нанесли удар по церкви и школе в селе Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области.
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