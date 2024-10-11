Взводный стрелок с лазером – это уже реальность Да, знаете, будущее — оно такая странная штука по сути своей, то есть вот оно где-то там, в неведомых далях, а вдруг бац — и у тебя на столе.
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Взводный стрелок с лазером – это уже реальность Да, знаете, будущее — оно такая странная штука по сути своей, то есть вот оно где-то там, в неведомых далях, а вдруг бац — и у тебя на столе.
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